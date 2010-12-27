Робот поможет хирургу проводить операции по облучению опухолей

Разработкой роботизированной системы занимаются с мая 2018.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" приступили к созданию роботизированной системы, которая будет помогать хирургам проводить операции по облучении опухоли. Проект призван упростить работу врача и повысит эффективность интраоперационной лучевой терапии, рассказали в пресс-службе университета.

Хирург сможет одновременно удалять злокачественную опухоль и делать рентгенотерапию окружающих тканей мягким излучением. Как рассказал заведующий кафедры электронных приборов и устройств "ЛЭТИ" Николай Потрахов, держать рентгеновскую трубку по время процедуры обучения неудобно, поэтому планируется изготовление автоматического устройства, которое облегчит задачу.

Через 8-10 месяцев разработчики планируют завершить первый образец робота. После этого его состыкуют с рентгеновским аппаратом и начнут испытания. Уникальным медицинским прибором в учебном заведении занимаются с мая 2018 года. Прибор представили на петербургском инновационном форуме и форуме "Российский промышленник", которые прошли в ноябре 2019.

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Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ"