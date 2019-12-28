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Владимир Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

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Закон вступает в силу 1 марта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся ввоза в Россию незарегистрированных лекарств для оказания помощи пациентам и взаимозаменяемости препаратов. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам правительство получит право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Закон вступает в силу 1 марта.

Документ уточняет понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров, а также устанавливает определение цен по госзакупкам взаимозаменяемых препаратов. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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