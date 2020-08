Глава SpaceX упрекнул конкурентов в растрате средств налогоплательщиков

Илон Маск объяснил, почему United Launch Alliance впустую тратят деньги на свои ракеты.

Глава американской компании SpaceX упрекнул конкурентов в растрате средств налогоплательщиков. Об этом Илон Маск написал в собственном аккаунте в Twitter. Он заявил, что ракеты от производителя United Launch Alliance невозможно использовать повторно. Таким образом их изготовлением - пустая трата денежных средств.

Поскольку их ракеты не многоразовые, со временем станет очевидно, что ULA - совершенная растрата средств налогоплательщиков Илон Маск, основатель SpaceX

Своим высказыванием Маск прокомментировал аналитическую статью, посвященную получению SpaceX и ULA контрактов на военные запуски.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон рассказал о контрактах на предстоящие пять лет. Заказы получили компании SpaceX и ULA. Последняя получила 60% государственных заказов, на долю SpaceX пришлось 40%. Глава ULA Тори Бруно отреагировал на слова Илона Маска. Он поздравил коллегу с получением нового военного госконтракта.

Рогозин высказался о "диванных идиотах", восторгающихся Crew Dragon.

Видео: YouTube / TED, The Late Show with Stephen Colbert, The Charisma Matrix