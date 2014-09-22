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В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ
Сегодня, 8:29
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В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

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Владимир Кошелев объяснил, для чего гражданам нужно нововведение.

Срок предоставления квитанций за жилищно-оммунальные услуги изменится на территории России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Парламентарий уточнил, что власти сформировали для граждан  четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ. По его словам, нововведение является еще одним шагом для реализации задачи по более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая будет учитывать реальные финансовые циклы и повседневную жизнь потребителей.

В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки.

Владимир Кошелев, депутат Госдумы РФ

Генпрокуратура проверит правомерность роста тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир кошелев, госдума, жкх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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