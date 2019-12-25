Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Американец спросил у жителя Белоруссии, чем можно помочь протестующим.

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии. Основатель компаний Tesla и Space X прокомментировал в Twitter пост одного из белорусских пользователей. В нем житель республики разместил видео с происходящим во время противостояния граждан и силовых структур.

Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь? Илон Маск в Twitter

Напомним, что массовые протесты населения продолжаются пятый день. Они начались после появления первых результатов голосования по президентским выборам. Согласно официальным источникам, "за" кандидатуру Александра Лукашенко белорусы отдали 80% голосов. Граждане страны вышли на улицы в знак несогласия с результатами выборов. Милиция разгоняет митингующих при помощи резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Скабеева похвалила избивающих протестующих белорусских силовиков.

Видео: YouTube / Jack Sweeney, Telegram / NEXTA live