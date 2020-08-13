Скабеева похвалила избивающих протестующих белорусских силовиков

По её мнению, схема работает.

Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусских силовиков, которые избивают мирных граждан во время акций протестов против фальсификаций на выборах президента. Мнением она поделилась в эфире передачи "60 минут".

Обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. Ольга Скабеева, телеведущая

Она добавила, что белорусским силовикам удалось пресечь протесты практически за три дня. По её мнению, эта схема работает.

Телеведущая при этом подчёркивает, что команда передачи не поддерживает полицейский произвол.

Ранее Джаред Лето поддержал протестующих белорусов.

Видео: TG / NEXTA live