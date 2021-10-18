Лукашенко не исключил новые протесты в Белоруссии перед референдумом

Референдум запланирован на начало 2022 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает повторения массовых протестов перед проведением в республике конституционного референдума. Об этом он сказал в ходе совещания с руководством КГБ.

Референдум запланирован на начало следующего года. В числе ключевых предложений – ограничение числа президентских сроков.

Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения конституционного референдума. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, в которых одержал победу Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовые структуры республики использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале текущего года КГБ страны заявил, что ситуация стабилизировалась, протесты практически сошли на нет.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

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