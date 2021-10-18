Маас назвал Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Глава МИД ФРГ считает, что Лукашенко использует нелегалов для того, чтобы оказывать давление на ЕС.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов". Об этом он сказал в ходе заседания Совета Европейского союза на уровне глав внешнеполитических ведомств в Люксембурге.

Маас считает, что Лукашенко использует нелегалов для того, чтобы оказывать давление на ЕС.

Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Он не исключил возможности введения санкций в отношении авиакомпаний, которые доставляют мигрантов на территорию республики.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Германии обвинил Минск в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека". По его мнению, нынешняя политическая ситуация в РБ является "драматической".

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее в Польше прошла демонстрация солидарности с беженцами.

Видео: European Commission