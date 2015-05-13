В Варшаве проходит демонстрация солидарности с беженцами

Акция проходит под лозунгом "Стоп пыткам на границе".

В столице Польши проходит массовая демонстрация в поддержку пытающихся пройти на территорию страны мигрантов из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Акция проходит под лозунгом "Стоп пыткам на границе". Участники мероприятия выступают против действий правительства Польши. По их общему мнению, власти страны бесчеловечно относятся к мигрантам, отказывая им в жилье и медпомощи.

Акция протеста началась на площади Шарля де Голля в центре Варшавы. Конечный пункт колонны митингующих – площадь Конституции. За всем происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил". Пограничная служба Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

Ранее в центре Тбилиси прошел митинг в поддержку находящегося под стражей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Видео: Twitter/propeertys