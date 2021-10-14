В Тбилиси тысячи людей вышли на улицу в поддержку Саакашвили

Политик с начала октября содержится в Руставской тюрьме.

В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку находящегося под стражей экс-президента Михаила Саакашвили. По данным "Sputnik Грузия" на главной площади города собралось от 15 до 30 тысяч человек.

Участники акции вышли на улицу с требованием освободить Саакашвили, а также призывают голосовать за кандидатов оппозиции во вторых турах на выборах мэров грузинских городов, которые пройдут 30 октября.

Напомним, Саакашвили задержали в столице Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Его заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Политику грозит минимум шесть лет лишения свободы.

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