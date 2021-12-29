МВД Белоруссии опубликовало видео с признанием россиянки Цвикевич в участии в протестах

Она призвала зрителей не принимать больше участия в таких мероприятиях.

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало видео с признанием гражданкой России Верой Цвикевич своего участия в протестах на территории республики в 2020 году. Ролик размещен в Telegram-канале белорусского ГУБОПиК.

Женщина на видео призналась в содеянном и призвала зрителей не принимать больше участия в таких мероприятиях.

В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска, участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь. Вера Цвикевич, гражданка РФ

Цвикевич задержали 27 января. Ей предъявили обвинения по статье об организации и подготовке грубо нарушающих общественный порядок действий, либо активном участии в них. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. У россиянки есть ВНЖ в Белоруссии. В МИД РФ отметили, что в Москве будут следить за судьбой Цвикевич.

Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал.

Фото и видео: Telegram / gubopRB