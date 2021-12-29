Эмиль Чечко обратился к полякам с советом.

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале республиканской правовой инициативы "Системная правозащита". Специалисты напомнили подписчикам о том, что Эмиль Чечко оказался на территории страны в декабре 2021 года.

Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено. Эмиль Чечко, польский военнослужащий

Перебежчик обратился к бывшим соотечественникам. Молодой человек рассказал им о том, что поляки имеют право узнать правду о миграционном кризисе, который развернулся на государственной границе. Юноша заметил, что говорит не только о гибели солдата на границе и своем бегстве, а также о фактах смертей множества людей. Он рекомендовал полякам самостоятельно проверять в иностранной прессе сведения по ситуации, так как зачастую данные в местных СМИ является лживой и неправдивой.

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Фото и видео: Telegram / Центр "Системная правозащита"