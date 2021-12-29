  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
238
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного

0 0

В Минске ценили провокации на границе со стороны Варшавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Польша хочет захватить пограничника из Минска для обмена на своего беглого военного. Такой информацией глава республики поделился в рамках ежегодного послания народу и местному парламенту. Политик уточнил, что такого обмена не предвидится.

Я уже предупредил пограничников, пограничные войска - никакого обмена не будет, и не дай бог мы только допустим захвата нашего военнослужащего, мало не покажется, в том числе и генералам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер страны напомнил гражданам о том, что что белорусские пограничники во время миграционного кризиса смогли проявить огромную выдержку и не поддаться на провокации со стороны Польши. Лукашенко заявил о том, что польская сторона в лесу расстреливала сотни тысяч приезжих, которые "искали счастья в ЕС". Такое поведение Варшавы в Минске назвали фашизмом.

Лукашенко: Польша и Литва активно действуют в русле стратегии политики США.

Фото и видео: Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту

Теги: александр лукашенко, белоруссия, миграционный кризис, обмен военнопленными, пограничники, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии