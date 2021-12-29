Лукашенко: Польша и Литва активно действуют в русле стратегии политики США

В Минске рассказали о политике, которую ведут страны Прибалтики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва активно действуют в русле стратегии американской политики даже в том случае, если приходится действовать в ущерб сами себе. Такую позицию глава республики высказал во время ежегодного послания народу и парламенту в Минске.

Наши западные соседи - Польша, Литва - активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия выживания, альтернатива навсегда остаться унылой окраиной Европы, вот они и выбирают. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уверен, что страны Прибалтики пытаются у угоду США бросить перчатку даже Китаю, а также активно ввязываются в противостояние с российской стороной. Такое поведение Лукашенко назвал попыткой выгодно продать Западу собственные политические авантюры. В Минске заметили, что иногда даже американским кураторам приходится сдерживать Варшаву и Вильнюс, так как страны становятся на грань ликвидации собственной государственности.

Лукашенко заявил, что 1,5-2 млн белорусов должны уметь пользоваться оружием.

Фото и видео: Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту