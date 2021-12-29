В Минске рассказали о состоянии армии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что 1,5-2 млн белорусов должны уметь пользоваться оружием. Такое мнение глава государства высказал во время выступления с посланием народу и местному парламенту в Минске. При этом политик напомнил о том, что республиканская армия боеспособна, компактна и маневренна. Всю недостающую технику и вооружение власти страны готовы закупать. Несмотря на дороговизну Лукашенко призвал кабмин обеспечить ВС в достатке стрелковым оружием: пулеметами, пистолетами, автоматами и гранатометами.

Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В войска территориальной обороны в Белоруссии в случае необходимости будет мобилизовано около 300 тысяч человек. Он призвал граждан защищать независимость страны в условиях, при которых Запад выставляет Минск агрессором.

Лукашенко: Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство".

Фото и видео: Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту