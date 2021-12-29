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Лукашенко: Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство"
Сегодня, 12:08
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Лукашенко: Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство"

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В Минске назвали украинцев братским славянским народом.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство". Такое заявление глава государства сделал во время выступления с посланием народу и местному парламенту в Минске. Политик уточнил, что сейчас народ Киева становится предметом для закулисного торга. Он уверен, что соседнее государство толкают прямо в пламя конфликта, а также целенаправленно подготавливают к агрессии.

Наибольшую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении…ломают их сознание, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил о начале обновления политической системы.

Фото и видео:
 

Теги: александр лукашенко, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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