Лукашенко: Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство"

В Минске назвали украинцев братским славянским народом.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Западу важно "утопить в крови российско-украинское братство". Такое заявление глава государства сделал во время выступления с посланием народу и местному парламенту в Минске. Политик уточнил, что сейчас народ Киева становится предметом для закулисного торга. Он уверен, что соседнее государство толкают прямо в пламя конфликта, а также целенаправленно подготавливают к агрессии.

Наибольшую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении…ломают их сознание, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил о начале обновления политической системы.

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