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Лукашенко заявил о начале обновления политической системы
Сегодня, 11:49
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Лукашенко заявил о начале обновления политической системы

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В Минске рассказали о ходе подготовки к внесению правок в Конституцию.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале обновления политической системы. Такое заявление глава государства сделал во время выступления с официальном посланием нации и парламенту, которое проводится в Минске днем 28 января.

Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы подошли к важнейшему периоду нашей истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В скором времени республика проведет референдум по внесению в Конституцию изменений. Мероприятие запланировано на 27 января. Лукашенко уточнил, что проект документа подготавливался на протяжении пяти лет. Правки должны коснуться половины статей Основного закона. В частности, речь идет о сохранении формы правления, но уточнении полномочий власти, расширения прав кабинета министров, введение Всебелорусского народного собрания. 

Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ развяжут прямую агрессию.

Фото и видео:
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, конституция, референдум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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