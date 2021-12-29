Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ развяжут прямую агрессию

В Белоруссии оценили готовность к вооруженному ответу неприятелям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности войны, если против Минска и Москвы противники развяжут прямую агрессию. В этом случае республика будет готова принять на своей территории сотни тысяч российских военнослужащих и техники. Такой информацией лидер страны поделился в рамках официального выступления с посланием к народу и парламенту.

Так будет война или нет? Да, она будет, если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил белорусам о том, что Минск также будет участвовать в вооруженном конфликте, если противник решит атаковать ближайшего для Белоруссии союзника - Россию. В основу этого решения вложены договоренности, заключенные сторонами в рамках Союзного государства.

Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием".

Фото и видео:

