Лукашенко призвал зарабатывать на козах в Белоруссии

Главе государства рассказали, что на белорусских племенных коз уже наблюдается хороший спрос.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарабатывать на козах. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Главе государства рассказали, что на белорусских племенных коз уже наблюдается хороший спрос. Этих животных поставляют в Узбекистан, а в скором времени начнут поставлять в Россию. Лукашенко поручил чиновникам удвоить показатели по рентабельности.

Почему не заниматься этим, почему не интенсифицировать процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко подарили две козы с завода.

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