Латвия ограничила госслужащим выезд в РФ и Белоруссию

Закон вступит в силу с 11 июля.

Национальное правительство Латвии утвердило порядок, который предусматривает ограничение выезда на российскую и белорусскую территории для лиц, имеющих значение для государственной безопасности. Соответствующий документ вступит в законную силу с 11 июля. такой информацией поделился местный новостной портал Delfi. Иностранные журналисты отметили, что мера затронет в том числе военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма (местного парламента), судей, дипломатов, а также представителей предприятий критической инфраструктуры. Запрет не коснется тех случаев, когда выезд необходим человеку в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения от властей разрешения на временный выезд из республики.

Согласно сведениям от Службы государственной безопасности Латвии, жители прибалтийской страны в 2024 году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом. Такая тенденция фиксируетсянесмотря на неоднократные призывы Риги не посещать соседнее государство. В 2024 году в среднем почти две тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около одной тысячи.

В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю.

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