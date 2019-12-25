В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю

В Латвии искореняют исторические реликвии СССР.

Власти Риги демонтировали мемориальную доску, посвященную советскому писателю Валентину Пикулю.Ранее объект был установлен на доме, в котором в свое время проживал деятель культуры. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного издания Press.lv. Издание отмечает, что администрация планирует также демонтировать мемориальную доску Пикулю и со здания "Дома писателей". Экс-глава латвийского города Эдвард Ратниекс упомянул, что рано или поздно из рижской среды "исчезнут все реликвии", связанные с Советским Союзом и современной Россией.

С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску. Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. сообщение иностранного СМИ

Напомним, что русский писатель прожил в Риге с 1962 года до момента своей смерти в 1990 году. Он похоронен на рижском Лесном кладбище. В прибалтийский период он создал более 20 литературных произведений, включая и самые известные исторические романы "Слово и дело", "Фаворит" и "Пером и шпагой". Ранее в честь Валентина Пикуля были названы аллея и тропа в микрорайоне Риги, где он проживал. В декабре 2022 года местная дума переименовала их в честь художницы Бируты Баумане.

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Фото: press.lv