Латвийского депутата осудили за использование русского языка

Алексею Росликову пришлось покинуть заседание парламента.

Сейм Латвии (местный парламент) отстранил от участия в своем заседании лидера политической партии "Стабильность!" Алексея Росликова из-за выступления депутата в защиту русского языка. Соответствующее заявление сделали западные журналисты со ссылкой на государсвенное телерадиовещание LSM. Известно, что скандальная ситуация произошла во время обсуждения в законодательном органе республики декларации об "устранении лингвистических последствий" советской "русификации". Напомним, что Алексей Росликов выступил против включения вышеуказанного вопроса в повестку дня. Он объяснил коллегам, что русскоязычные люди составляют значительную часть населения Латвии и ежедневно говорят дома по-русски. Политик заметил, что без русскоязычного населения страна не сможет нормально развиваться.

Русский язык — наш язык! Алексей Росликов, депутат сейма Латвии

Спикер латвийского Мейма Дайга Миериня инициировала голосование об удалении Алексея Росликова из зала за неэтичное поведение, а также использование русского языка на заседании и проявление неуважения к парламенту. В результате такое решение поддержали 63 человека, после чего депутат покинул помещение.

В Дании повысили пенсионный возраст до 70 лет.

Фото и видео: Telegram / BAZA