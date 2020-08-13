Американский артист выложил серию снимков в соцсетях, посвященную протестам в Белоруссии.

Джаред Лето поддержал протестующих белорусов. Американский музыкант из Thirty Seconds to Mars опубликовал в Instagram Stories серию постов, посвященных борьбе оппозиции после президентских выборов в Белоруссии. На выложенных снимках представлены уличные протесты стычки с силовиками и кадры с ранеными протестующими.

Мы с тобой, Белоруссия Джаред Лето, американский музыкант

Напомним, что ранее белорусских протестующих поддержала актриса Александра Бортич. Она вышла на пикет в поддержку белорусской оппозиции в Москве. В руках девушка держала плакат. В социальной сети Бортич написала о том, что "Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора".

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Видео: YouTube / JARED LETO, THIRTY SECONDS TO MARS