Джаред Лето поддержал протестующих белорусов. Американский музыкант из Thirty Seconds to Mars опубликовал в Instagram Stories серию постов, посвященных борьбе оппозиции после президентских выборов в Белоруссии. На выложенных снимках представлены уличные протесты стычки с силовиками и кадры с ранеными протестующими.
Мы с тобой, Белоруссия
Джаред Лето, американский музыкант
Напомним, что ранее белорусских протестующих поддержала актриса Александра Бортич. Она вышла на пикет в поддержку белорусской оппозиции в Москве. В руках девушка держала плакат. В социальной сети Бортич написала о том, что "Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора".
Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии.
Видео: YouTube / JARED LETO, THIRTY SECONDS TO MARS
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все