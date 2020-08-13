Президент Украины заявил, что МИД добьется возвращения граждан домой из Белоруссии.

Владимир Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии. Об этом президент страны рассказал во время брифинга в Борисполе. Заявление политика транслировал местный телеканал "Украина 24". По словам главы государства, сейчас дипломаты ведут работу по освобождению граждан Украины в республике.

Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину Владимир Зеленский, президент Украины

Политик призвал украинцев временно отказаться от поездок на территорию Белоруссии. Он заметил, что в республике складывается нестабильная и сложная ситуация.

Зеленский считает, что протесты в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы.

Видео: Youtube/NEWSONE