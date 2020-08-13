Глава Украины анонсировал встречу по урегулированию конфликта на Донбассе в августе.

Владимир Зеленский считает, что протесты в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы по урегулированию вопроса на востоке Украины. Об этом президент страны рассказал во время брифинга, который транслировали местные СМИ. Политик выступил в Борисполе Киевской области.

Что касается заседания Контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится, встреча планируется самая ближайшая на 18 августа Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что последние заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу проводятся в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее встречи собирались в Минске.

Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса.

Видео: Youtube/NEWSONE