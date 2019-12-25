Глава делегации Киева предложил изменить формулировку статуса Донбасса.

Глава украинской делегации в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил не использовать понятие "особый статус" для Донбасса. Эту терминологию первый президент Украины хочет заменить на "особый режим административного управления". Такая правка будет соответствовать внутреннему государственному законодательству.

Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку Леонид Кравчук, глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Политик уточнил, что новая формулировка статуса Донбасса будет соотноситься с реформами, которые проводятся на Украине, связанных с местным самоуправлением.

Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева.