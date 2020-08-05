Он считает создание такой группы необходимым шагом.

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине. Заявление он сделал в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, в новую группу, где будет обсуждаться статус полуострова, должны войти крымские татары.

Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Он считает создание такой группы необходимым шагом.

Также Кравчук предложил указать в Конституции Украины новый статус Крыма и сделать его не территориальной автономией, а национальной территорией. По его словам, это создаст условия для совсем другой структуры власти.

Ранее Кравчук объявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу.

Видео: YT / 112 Украина