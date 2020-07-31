Первый президент Украины рассказал о своих задачах в роли главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук объявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу. Накануне стало известно о том, что политик возглавит киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, занимающейся вопросом урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом спикер рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Кравчук объяснил, что его единственной миссией как руководителя будет завершить войну в стране, а также сделать так, чтобы на Украине воцарился мир. Ради этого он готов идти на компромиссы. Он призвал переходить от общих слов к конкретным действиям. По словам специалиста, он организует управление, которое принесет местным жителям пользу и покажет им, что они по-настоящему являются хозяевами своей земли.

Депутат Рады заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.

Видео: Youtube/ 112 Украина