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Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу

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Первый президент Украины принял предложение возглавить киевскую делегацию по решению конфликта на востоке Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу. Об этом политик заявил во время видеообращения, которое транслировал государственный телеканала "Украина 24". Спикер отметил, что возглавит киевскую делегацию в группе по урегулированию конфликта на востоке страны. 

Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился

Леонид Кравчук, первый президент Украины

Политик пояснил, что согласен с заявлением Владимира Зеленского о том, что необходимо объединить все подходы для решения ситуации на Донбассе. Он призвал сплотиться не только внутри государства, но и с европейскими странами, которые пропагандируют принципы международного права, суверенитета и независимости стран.

Философы говорят, что чем ярче горит человек, тем он быстрее сгорает. Но для того, чтобы сгореть, нужно светиться, должны искать путь и объединяться

Леонид Кравчук, первый президент Украины

Первый президент Украины назвал страну плугом.

Видео: Youtube/ 112 Украина

Теги: донбасс, контактная группа, леонид кравчук, полпред
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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