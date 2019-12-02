Леонид Кравчук объяснил, чем должен заниматься президент Украины.

Первый президент Украины назвал страну плугом. Об этом Леонид Кравчук заявил во время выступления на местном телевидении. Политик прокомментировал решение Совета нацбезопасности и обороны начать торговую блокаду против Донбасса. По словам эксперта, Украина - это плуг, который должны "переть" президент страны и остальные чиновники.

Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он Украина Леонид Кравчук, первый президент Украины

По словам политика, решение СНБО Украины вступит в законную силу только в том случае, если соответствующий приказ будет подписан главой государства.

Кравчук надеется на помощь России в восстановлении Донбасса.