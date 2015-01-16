Первый президент Украины назвал свою самую большую ошибку

Кравчук убежден, что РФ помешала ему построить независимую страну.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал свою самую большую ошибку по отношению к России, когда он возглавлял свой пост. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По словам Кравчука, он во время своего президентства доверился России и понадеялся на ее будущие изменения.

Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве, мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, к которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что Россия так же меняется. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Он подчеркнул, что ждал от России дипломатического подхода к другим странам, однако она "осталась такой, какой была". По словам Кравчука, он знал многое о процессах, происходящих в РФ, но не сделал из этого выводы. Он убежден, что именно Россия помешала ему построить независимую Украину.

Ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров. По его словам, Киев будет обращаться ко всем участникам переговорного процесса о поиске нового места по обсуждению Донбасса. В первую очередь - к руководству ОБСЕ.

Фото: leonid-kravchuk.com