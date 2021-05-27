Кравчук: Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу

Киев обратится к ОБСЕ ради поиска новой площадки для обсуждения Донбасса.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров. Такое заявление первый президент Украины сделал в эфире местного телеканала "Украина 24". Политик уточнил, что изменение статуса столицы Белоруссии по минским соглашениям связано с недавним инцидентом с экстренной посадкой самолета компании Ryanair.

У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко..Мы обязательно будем искать новую площадку. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Эксперт заявил журналистам о том, что Киев будет обращаться ко всем участникам переговорного процесса о поиске нового места по обсуждению Донбасса. В первую очередь - к руководству ОБСЕ.

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