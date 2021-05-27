МИД РФ: Москва сделает все, чтобы права Сапеги были соблюдены

По словам Марии Захаровой, задержанная россиянка постоянно находится на связи с семьей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти делают все возможное, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги были соблюдены. Об этом она сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, мировому сообществу не стоит делать эмоциональных поспешных выводов о причинах экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Захарова считает, что в данном случае следует придерживаться правовых норм.

Также она отметила, посольство РФ в Минске постоянно находится на связи с семьей Сапеги, к которой осуществляется консульский доступ.

Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая из-за сообщения о минировании. Накануне Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Данный ресурс разглашал личную информацию о сотрудниках МВД.

Ранее мы сообщали, что задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге может грозить до 12 лет тюрьмы.

Видео: Youtube / "Эхо Москвы"

