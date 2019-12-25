Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге может грозить до 12 лет тюрьмы

Ее обвиняют в разжигании национальной розни и социальной вражды.

Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге могут предъявить новое обвинение. Об этом информирует Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Сапегу могут обвинить в разжигании национальной розни и социальной вражды. Источник подчеркнул, что речь идет о третьей части статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что Сапегу подозревают в совершении преступлений по статьям "Организация массовых беспорядков" и "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок".

Напомним, Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая из-за сообщения о минировании. Накануне Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Данный ресурс разглашал личную информацию о сотрудниках МВД.

Ранее российский консул встретился с задержанной 23 мая в Минске Софьей Сапегой. Он заявил, что подозреваемая чувствует себя хорошо, а посольство предпринимает все необходимые меры для ее защиты.

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