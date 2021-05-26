Российский консул встретился с задержанной 23 мая в Минске Софьей Сапегой

Ранее гражданку РФ арестовали на два месяца.

Российский консул встретился с задержанной 23 мая в Минске гражданкой РФ. Об этом пресс-атташе посольства РФ сообщил в эфире телеканала "Россия-24". Встреча между Софьей Сапегой и дипломатом состоялась вечером 25 мая. Алексей Маскалев заявил о том, что подозреваемая чувствует себя хорошо, а посольство предпринимает все необходимые меры для ее защиты. Жалоб на некорректное обращение с ней гражданка РФ не подала. Консул также пообщался с родителями Сапеги. Он рекомендовал им адвоката, имеющего богатый опыт по защите прав граждан РФ. На данный момент юрист уже приступил к работе.

Ранее женщина призналась властям, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Данный источник разглашал личную информацию о сотрудниках МВД.

23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел Софья Сапега, видеодопрос

Напомним, что медиаресурс "Черная книга Беларуси" признан в МВД республики экстремистским. Россиянка была поймана вместе с Романом Протасевичем после экстренного приземления самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Пилот посадил самолет в Минске из-за сообщения "о минировании".

Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске.

Видео: Youtube/Россия 24