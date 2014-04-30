Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске

Власти США не считают, что Москва причастна к экстренной посадке Ryanair в Белоруссии. Об этом сказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии России в инциденте, официальный представитель Белого Дома сказала, что Вашингтон "не считает, что дело обстоит таким образом".

"Я никоим образом не сигнализировала о том, что мы вчера [в понедельник] придерживались такой точки зрения. И это не изменилось", - подчеркнула Псаки.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту. Это произошло из-за поступления сообщения о минировании борта. На воздушном судне находился Роман Протасевич и Софья Сапега, которые являются автором и редактором двух телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. После посадки информация о минировании не подтвердилась.

Видео: YouTube / CNBC Television