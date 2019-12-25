Россиянку Сапегу задержали в Белоруссии на 72 часа

Ее подозревают в совершении ряда преступлений на территории Белоруссии в прошлом году.

Гражданка России София Сапега была задержана в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая из-за сообщения о минировании.

Сообщается, что Сапега подозревается в совершении ряда преступлений на территории Белоруссии в августе-сентябре 2020 года. Ее задержали на 72 часа.

По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В комментарии Захаровой подчеркивается, что Москва ожидает от властей Белоруссии информации о возможности проведения консульской встречи с Сапегой. Накануне посольство РФ в республике сообщило, что консул встретился с родителями задержанной. Им был рекомендован адвокат.

Ранее Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером.

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