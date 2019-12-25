Песков раскритиковал рижские власти за инцидент с флагом Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент, связанный с заменой государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый с Погоней в Риге, является вопиющим событием. Об этом пишет ТАСС.
Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, 24 мая в столице Латвии национальный белорусский флаг, установленный на общем флагштоке стран-участниц чемпионата мира по хоккею, был заменен на бело-красно-белый "оппозиционный". Мэр Риги таким способом решил поддержать арестованного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Сегодня глава Риги Мартиньш Стакис в своем Twitter заявил, что в ближайшее время будут сняты флаги Международной федерации хоккея и турнира с общего флагштока участников чемпионата мира, потому что глава федерации призвал вернуть белорусский флаг на место.
Ранее глава Европарламента призвал освободить Протасевича.
Фото: Piter.tv
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