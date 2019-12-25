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Глава ЕП призвал освободить Протасевича
Сегодня, 12:04
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Глава ЕП призвал освободить Протасевича

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Давид Сассоли также надеется на освобождение Софьи Сапеги.

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал освободить Романа Протасевича, задержанного белорусскими силовиками в минском аэропорту. Такое заявление парламентарий сделал в рамках пресс-конференции. Накануне спикер находился на саммите Евросоюза, на котором главы государств обсуждали вопрос Белоруссии. Страны осудили действия официальных властей республики по "принудительной посадке" пассажирского лайнера. Кроме основателя Telegram-канала NEXTA спикеры призвал  освободить Софью Сапегу.

Мы призываем белорусские власти освободить Романа и Софию.

Давид Сассоли, глава ЕП

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту. Это произошло из-за поступления сообщения о минировании борта. На воздушном судне находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

МИД Литвы рассказал о возможных санкциях ЕС в отношении Белоруссии.

Фото: Pixabay.com

Теги: nexta, белоруссия, давид сассоли, европарламент, евросоюз, роман протасевич
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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