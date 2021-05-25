Дмитрий Кулеба оценил ситуацию с незапланированной посадкой самолета Ryanair в Минске.

МИД Украины объяснил приостановку авиасообщения с Белоруссией. В эфире местного телеканала "Украина 24" глава внешнеполитического ведомства Киева Дмитрий Кулеба пояснил, что постановление стало политическим. Оно принято с целью обеспечить безопасность граждан страны после инцидента с экстренной посадкой рейса компании Ryanair из-за "минирования".

Оно на первый взгляд может показаться политическим. И оно таким и является. Но оно также связано с безопасностью. Потому что действия белорусской власти непредсказуемы, и мы не можем заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о том, что Киев 00 часов 26 мая по московскому времени прекращает авиасообщение с Белоруссией . Местным авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять рейсы в воздушном пространстве республики. В МИД подчеркнули, что Минск пересек очередную "красную линию", а также пренебрег международным правом. Кулеба считает, что такие действия нельзя оставлять без принципиального ответа, так как завтра Александр Лукашенко может пойти дальше и сделать что-то "более наглое и жестокое".

Авиакомпания Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии.

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