Захарова назвала истеричной реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала истерикой реакцию стран Запада на посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом чиновница заявила в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Гостья программы напомнила слушателям о том, что за последние годы было зафиксировано несколько примеров принудительного приземления пассажирских лайнеров по инициативе со стороны Запада. В частности, это происходило и по политическим мотивам.
Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
В МИД РФ не понимают, как Запад может "истерить" после тех вышеупомянутых действий, которые там считаются нормой и рутиной. Захарова заметила, что осознает почему разгорается скандал в Европе относительно ситуации с Романом Протасевичем, и для чего Белоруссия снова оказалась на повестке дня.
Польские авиационные структуры расследуют инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.
Видео: YouTube / Соловьев LIVE
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