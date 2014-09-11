Захарова назвала истеричной реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

В МИД РФ прокомментировали отношение Европы и США к экстренной посадке рейса Ryanair в аэропорту Минска.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала истерикой реакцию стран Запада на посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом чиновница заявила в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Гостья программы напомнила слушателям о том, что за последние годы было зафиксировано несколько примеров принудительного приземления пассажирских лайнеров по инициативе со стороны Запада. В частности, это происходило и по политическим мотивам.

Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ не понимают, как Запад может "истерить" после тех вышеупомянутых действий, которые там считаются нормой и рутиной. Захарова заметила, что осознает почему разгорается скандал в Европе относительно ситуации с Романом Протасевичем, и для чего Белоруссия снова оказалась на повестке дня.

Польские авиационные структуры расследуют инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Видео: YouTube / Соловьев LIVE