Польские авиационные структуры расследуют инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Шимон Шинковский вель Сенк прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Польские структуры из национального Управления гражданской авиацией расследуют инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом в эфире местного телеканала сообщил заместитель главы МИД Шимон Шинковский вель Сенк. Мероприятия проводятся в сотрудничестве с международными партнерами.

Должно быть проведено детальное расследование, опрос пилотов, контролеров, по возможности прослушивание записей. Многое уже известно, но еще не все. Прошло только 48 часов с момента случившегося. Не все заинтересованы в том, чтобы некоторая информация была обнародована. Шимон Шинковский вель Сенк, замглавы МИД Польши

Эксперт напомнил, что самолетом, экстренно приземлившимся в Минске из-за сообщения о "минировании", владеет польская компания. По мнению вель Сенка, разъяснения белорусской стороны не заслуживают доверия. Чиновник напомнил о действии Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. По словам замглавы МИД Польши, этот документ дает Варшаве определенные инструменты для деятельности. Страна будет требовать ответа от Минска о том, почему конвенция была нарушена.

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