Палестинское движение отвергло заявление Минска о причастности к "минированию" самолета с Романом Протасевичем.

Палестинское радикальное движение ХАМАС отрицает причастность к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии. Вечером 24 мая представители организации опровергли сведения от минских властей. Они заявили, что "не имеют к этому абсолютно никакого отношения". Речь идет об экстренном приземлении борта, следовавшего из Афин в Вильнюс. Самолет 23 мая сел на территории республики из-за сообщения о минировании.

Мы не прибегаем к подобным методам, которые могут быть делом рук некоторых подозрительных группировок, чья цель - демонизировать ХАМАС и лишить наш палестинский народ и его законное сопротивление сочувствия со стороны мирового сообщества. представитель ХАМАС

Напомним, что глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский ранее говорил журналистам о том, что на электронную почту аэропорта Минска с сервиса Protonmail поступило письмо. Оно было написано на английском языке. В нем авторы утверждали, что готовы взорвать самолет над Вильнюсом. Террористы выдвинули своим политические требования, касающиеся обстрелов в секторе Газа. В частности, поставили условие того, чтобы ЕС отказался поддерживать Израиль в войне с палестинским анклавом. Подпись под письмом якобы поставили члены ХАМАС.

СМИ: Лукашенко лично поручил принять в Минске "заминированный" самолет.

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