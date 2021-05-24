СМИ: Лукашенко лично поручил принять в Минске "заминированный" самолет

На борту воздушного судна находился один из основателей NEXTA Роман Протасевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично дал распоряжение посадить в Минске самолет, в отношении которого от анонимного источника поступила информация о минировании. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

Напомним, на борту этого самолета находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Этот ресурс на территории Белоруссии признан экстремистским. Сам Протасевич объявлен в розыск, а также внесен в список причастных к терроризму. После посадки он был задержан сотрудниками милиции.

По данным агентства, глава республики распорядился задействовать истребитель МиГ-29 для сопровождения пассажирского самолета.

По данным веб-сервиса FlightRadar, "заминированный" Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс, совершил полет почти над всей территорией западной Белоруссии, и у границы с Литвой, развернулся в сторону Минска.

После приземления в аэропорту столицы Белоруссии, самолет был осмотрен саперами. Также была проведена проверка багажа и досмотр пассажиров. Взрывное устройство не было обнаружено.

Ранее в Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru.

Видео: Youtube/NEXTA Live