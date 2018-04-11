В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA

Самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании.

В Аэропорту Минска правоохранительными органами Белоруссии был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на Telegram-канал правозащитного центра республики "Весна".

Отметим, что ресурс NEXTA на территории Белоруссии признан экстремистским. Сам Протасевич был объявлен в розыск, а также внесен в список причастных к терроризму.

По данным "Весны", Протасевича задержали после экстренной посадки самолета, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс. Неизвестный сообщил на электронную почту аэропорта, что на борту находится взрывное устройство. Позже саперы ничего не обнаружили.

Напомним, 27 марта управление СК по Минску признало виновной редакцию Telegram-канала NEXTA в призывах к протестам, а также в координации незаконных массовых мероприятий.

Ранее в Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru.

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