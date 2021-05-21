Лукашенко призвал ЕАЭС отказаться от доллара в расчетах за углеводороды

Он также призвал к развитию общего платежного пространства союза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отказаться от доллара в расчетах за углеводороды. в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко заявил, что одна из первостепенных задач в ЕАЭС заключается в проработке мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов.

Мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин заявил, что страна будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов.

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