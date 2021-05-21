Российский президент Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов из Евразийского экономического союза. Такое заявление глава государства сделал на заседании Высшего совета ЕАЭС. В ближайшее время РФ планирует запустить в работу унифицированную онлайн-систему "Работа без границ" и мобильное приложение к нему. С помощью сервиса иностранцы смогут заполнять все необходимые заявления и отправлять документы в режиме онлайн.
Я разделяю озабоченности Лукашенко, когда он говорил о сегодняшних ограничениях, но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран.
Владимир Путин, президент РФ
Также Владимир Путин оценил совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествуй без COVID-19". Программа реализуется при помощи Фонда цифровых инициатив. Специалисты поставили перед собой задачу ускорить и облегчить процедуру по поездкам внутри ЕАЭС, основываясь на соблюдении санитарных норм и эпидемиологической обстановке в регионах.
Путин объяснил рост цен на продукты.
Видео: kremlin.ru
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