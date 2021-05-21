Глава РФ рассказал об инициативах внутри ЕАЭС.

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов из Евразийского экономического союза. Такое заявление глава государства сделал на заседании Высшего совета ЕАЭС. В ближайшее время РФ планирует запустить в работу унифицированную онлайн-систему "Работа без границ" и мобильное приложение к нему. С помощью сервиса иностранцы смогут заполнять все необходимые заявления и отправлять документы в режиме онлайн.

Я разделяю озабоченности Лукашенко, когда он говорил о сегодняшних ограничениях, но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран. Владимир Путин, президент РФ

Также Владимир Путин оценил совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествуй без COVID-19". Программа реализуется при помощи Фонда цифровых инициатив. Специалисты поставили перед собой задачу ускорить и облегчить процедуру по поездкам внутри ЕАЭС, основываясь на соблюдении санитарных норм и эпидемиологической обстановке в регионах.

Путин объяснил рост цен на продукты.

Видео: kremlin.ru