Глава кабмина РФ выступил на совещании стран ЕАЭС.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назвал важным развитие приложения "Путешествуй без ковид". Об этом чиновник заявил в рамках заседания стран-участниц Евразийского экономического союза. Делегаты провели межправительственное совещание в расширенном составе. Мишустин призвал страны к совместной деятельности в рамках борьбы с пандемией. По мнению спикера, это позволит властям быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение.

Одной из главных тем нашей повестки по-прежнему остается борьба с коронавирусом, тем более, что в ряде государств нарастает третья волна этого заболевания...Широкое использование приложения позволит возобновить сообщение, в котором нуждаются наши граждане. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что ЕАЭС запустил "удобное и надежное мобильное приложение "Путешествуй без ковид". В него пользователь может загрузить результаты тестирования на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях. К проекту подключились Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. В скором времени приложение станет доступно и в Казахстане. Мишустин предложил включить в приложение сведения о вакцинации граждан.

Казахстан заявил, что продолжит сотрудничество с Россией по использованию "Спутника V".

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