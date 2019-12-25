Мухтар Тлеуберди рассказал о необходимости прививать население всеми доступными вакцинами.

Казахстан заявил, что продолжит сотрудничество с Россией по использованию "Спутника V". Такое обращение сделал глава местного внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди на итоговой пресс-конференции, посвященной переговорам с коллегой из России Сергеем Лавровым. Чиновник находится в Нур-Султане с рабочим визитом.

Мы наше сотрудничество с российской стороной продолжим по широкому использованию вакцины "Спутник" у нас в Казахстане. Как вы знаете, Казахстан уже начал вакцинировать свое население. Поэтому мы открыты к использованию всех вакцин, которые доказали свою действенность, прошли все этапы тестирования. Мухтар Тлеуберди, глава МИД Казахстана

Эксперт согласился с мнением российского коллеги, что позиция "вакционного протеционизма" является недопустимой в международных отношениях. Он напомнил, что Казахстан с 1 февраля одобрил для применения препарат "Спутник V". Ей вакцинируют граждан республики.

Лавров: в ЕАЭС нужны общие правила сертификатов вакцинации.