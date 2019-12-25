Лавров: в ЕАЭС нужны общие правила сертификатов вакцинации

Сейчас вопросом занимаются санитарные власти.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в рамках Евразийского экономического союза нужны общие правила сертификатов вакцинации. Об этом спикер заявил на пресс-конференции, организованной по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По мнению чиновника, документ не может ограничивать право человека свободно передвигаться, при этом он должен заявлять о состоянии здоровья его обладателя.

Эти паспорта вакцинные, или как их по-другому лучше назвать, должны содержать в себе только одну цель - показывать состояние здоровья обладателя этого документа. Но, повторю еще раз, санитарные власти этим занимаются. Сергей Лавров, глава МИД России

Эксперт пояснил, что возможность совместной сертификации рассматривается санитарными властями ЕАЭС. Специалисты должны определиться с совместными оценками. После этого к изучению вопроса подключатся транспортные власти, так как тема связана с перемещением граждан.

Лавров: долгая регистрация "Спутника V" уже вызывает недовольство в Европе.

Фото: МИД России